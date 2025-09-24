Calores "prácticamente veraniegos" darán paso al frío y la lluvia en Santiago

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó este miércoles en Cooperativa que se aproxima un sistema frontal que traerá lluvias y bajas temperaturas a Santiago, luego de varios días de intenso calor en la zona central.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga explicó que esta semana la Región Metropolitana ha registrado "temperaturas prácticamente veraniegas", con los termómetros alcanzando hasta 31 grados Celsius en comunas como Tiltil (zona norte).

Sin embargo, el experto indicó que el descenso del calor en la zona central comenzará el jueves, con una máxima que rondará los 23°C y cielos nublados: "El día viernes va a estar mucho más bajo, ya que no deberíamos superar los 15 o 16 grados producto del sistema frontal que está aproximando", señaló.

"El sistema frontal llegará el día jueves en la mañana a la Región del Biobío y ahí empezará a avanzar lentamente para alcanzar, la noche del jueves o madrugada del viernes la zona central, con estas precipitaciones que estamos anunciando para la Región Metropolitana", puntualizó.

Zúñiga precisó que el viernes será "el día más frío" en la capital, con temperaturas mínimas en torno a los 10 y máximas de 16°C: "No va a llover mucho -porque no deberíamos superar los 3 milímetros de agua caída ese día en la tarde-, pero sí va a estar frío", concluyó.