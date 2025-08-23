El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, calificó en Cooperativa como "bastante positivo" el balance de las nevadas y las precipitaciones que pasaron por Santiago los últimos días.

"Las empresas eléctricas quintuplicaron su capacidad de reacción y la verdad es que, en el momento más grave en la Región Metropolitana, tuvimos 25 mil clientes sin suministro eléctrico, lo que es bastante poco para el universo total y, además, se mantuvo ese corte durante en general muy poco tiempo", valoró.

Respecto a las lluvias, "tuvimos, según la zona, la caída de unos 40 milímetros en promedio, pero no generaron grandes afectaciones. Asimismo, se trabajó con el Serviu en la identificación de 21 puntos críticos habituales, con capacidad de respuesta inmediata y, además, porque las precipitaciones se desarrollaron de manera más o menos homogénea durante largas horas", agregó el delegado.

"Quizás la preocupación principal estuvo radicada en el cierre de algunas vías por la nieve", reconoció después, nombrando los casos de la Ruta G-21 (en dirección a Farellones) y la Cuesta Pie Andino. Sin embargo, "se logró la reapertura" en ambas vías, añadió Durán.

"De esta manera, yo diría que en general la ciudad ha contenido adecuadamente este sistema frontal", concluyó.

