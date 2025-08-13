El meteorólogo Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), conversó con Cooperativa sobre la baja segregada que llegará a la zona central este viernes, luego de una semana con temperatura sobre los 20 grados.

El experto afirmó que las lluvias en Santiago empiecen "en la madrugada del viernes y se extienden de forma débil durante el día, ya el sábado vamos a estar prácticamente con escasa nubosidad, incluso despegado para todo lo que es la zona central".

Asimismo, adelantó que las ráfagas de viento "en el sector alto de Santiago estén en torno a unos 30 hasta 40 kilómetros por hora, y más en el sector norte, lo que es Colina, se aumente un poquito más el viento".

