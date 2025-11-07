El meteorólogo Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, anticipó en Cooperativa un alza en las temperaturas para este fin de semana en la Región Metropolitana.

En detalle, indicó que el sábado "los valles van a estar con muy buenas condiciones de tiempo, es probable que estemos completamente despejado (...) con una máxima que alcanzará alcanzar 24 grados".

Mientras que el domingo “va a tener algo de neblina en el sector poniente, también algo brumoso en el centro, muy húmedo, pero vamos a quedar despejado ya hacia mediodía, también con máxima 24 grados", puntualizó Zúñiga.

Mirando hacia la próxima semana, se anticipa una transición hacia temperaturas más elevadas.

