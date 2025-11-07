Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago22.9°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Despejado y con alza de temperaturas: Lo que espera a Santiago este fin de semana

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El meteorólogo Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, anticipó en Cooperativa un alza en las temperaturas para este fin de semana en la Región Metropolitana.

En detalle, indicó que el sábado "los valles van a estar con muy buenas condiciones de tiempo, es probable que estemos completamente despejado (...) con una máxima que alcanzará alcanzar 24 grados".

Mientras que el domingo “va a tener algo de neblina en el sector poniente, también algo brumoso en el centro, muy húmedo, pero vamos a quedar despejado ya hacia mediodía, también con máxima 24 grados", puntualizó Zúñiga.

Mirando hacia la próxima semana, se anticipa una transición hacia temperaturas más elevadas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados