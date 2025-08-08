Marcado por la celebración del Día del Niño, este fin de semana en la zona central se caracterizará por un descenso significativo de las temperaturas y cielos nublados, según dijo Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), a El Diario de Cooperativa. La máxima para hoy será de 22 grados, pero mañana sábado la temperatura se desplomará hasta los 14 grados, mientras que el domingo no superará los 17, con cielos igualmente cubiertos.

Esta baja, explicó, se debe al ingreso de nuevas vaguada costeras que se despliegan desde el norte y que también afectarán a la zona sur del país, llegando hasta la Región del Biobío. Este fenómeno, además de moderar las temperaturas, podría generar "algunas lloviznas locales" durante el día sábado, aunque no se esperan lluvias significativas por ahora.

