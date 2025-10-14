Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, advirtió en Cooperativa que el fin de semana será bastante caluroso en Santiago, y que el sábado "tiene mucha cara" de alcanzar una máxima de 33 grados de temperatura.

"Solamente mañana (miércoles) vamos a tener un pequeño descenso a los 24 grados, pero el ascenso (posterior) viene, sobre todo hacia el día jueves. Ese día tendremos 27 grados de máxima y, desde ahí, habrá un ascenso paulatino hasta el sábado, en que registraremos el peak de calor. De momento estamos pronosticando 31, pero tiene mucha cara de 33, la verdad", explicó el meteorólogo.

"Con este calentamiento global, las temperaturas van en ascenso, (...) así que estos 32 o 33 grados ya no están siendo tan inusuales para octubre... Hemos tenido un récord en octubre de 34,3 el año pasado", recordó Zúñiga.

Sin embargo, "cuando tenemos estos ascensos muy grandes, generalmente se atenúan dos días después, porque ingresa aire de la costa, que trata de equilibrar un poco el calor. Pero después nuevamente ascienden (las temperaturas)", explicó el experto.

