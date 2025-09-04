Fin de semana estará "frío, nuboso y con probables lloviznas" en Santiago

La Dirección Meteorológica pronostica un fin de semana "frío, nuboso y con probables lloviznas" en la Región Metropolitana.

Andrés Moncada, meteorólogo de la DMC, explicó que este viernes 5 de septiembre tendrá una mañana "con bastante frío, pero por la tarde va a sentirse un poquitito más templado", con una máxima cercana a los 21 grados, en línea con lo ocurrido durante los días previos.

Sin embargo, apuntó, será "el último día tibio (de la semana) en la zona central", porque "a partir del sábado entrará nubosidad y humedad desde la costa, y eso va a generar un descenso de las temperaturas máximas".

"Probablemente el día sábado tengamos bancos de niebla o neblina en varios puntos de la Región Metropolitana y un descenso importante de las temperaturas máximas: valores en torno a los 16 grados", explicó Moncada.

Luego, "el día domingo vamos a continuar en esta tendencia, y podríamos incluso tener lloviznas matinales en la Región Metropolitana, con una máxima que no debería pasar los 12 grados".

En definitiva, "el fin de semana se viene bastante frío, húmedo, nuboso y con probables nieblas y lloviznas en algunos puntos de la Región Metropolitana", resumió el experto.