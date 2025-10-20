Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, adelantó en Cooperativa que esta semana será "variable con respecto a las nubes" en la Región Metropolitana.

Por ejemplo, si bien este martes habrá una temperatura máxima de 26 grados, "vamos a estar con abundante nubosidad alta", anticipó en Lo que Queda del Día.

El miércoles será el día más caluroso, con 27 grados, pero el jueves vuelven las nubes, y la temperatura bajará hasta los 24, y caerá todavía más el viernes, hasta los 21 grados, cuando también se esperan chubascos en la cordillera.

"Si bien los frentes ya no llegan muy activos en esta época, hay otras amenazas, que son las bajas segregadas, que son estos aires fríos que orbitan más arriba, y muchas veces, hacen llover en la precordillera", explicó el meteorólogo.

