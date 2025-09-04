Síguenos:
Meteorología advierte de niebla y llovizna para la zona central el fin de semana

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
El meteorólogo Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), confirmó a El Diario de Cooperativa que, a raíz de una inestabilidad climática, el día sábado se esperan nieblas en el interior de la zona central y lloviznas durante la mañana del domingo.

Respecto a la temperatura, el experto indicó que las máximas podrían alcanzar los 22° Celsius en Santiago Centro y 24° el sector norte de la capital.

Finalmente, el meteorólogo también advirtió que hay "una chance" de lluvias débiles para el martes o miércoles de la próxima semana, pues un sistema frontal se está desplazando desde el sur hacia la zona central.

