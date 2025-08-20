Meteorología da 90% de probabilidad de que nieve en la Región Metropolitana

Santiago se prepara para enfrentar un drástico cambio en las condiciones meteorológicas, con la llegada de un sistema frontal frío que promete traer bajas temperaturas, aguanieve y nieve a diversas zonas de la Región Metropolitana.

En entrevista este miércoles con Cooperativa, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga explicó que el sistema frontal, que ya cruzó por el sur del país, está arribando a la zona central y "va a generar algunas precipitaciones, pero muy aisladas durante esta noche (de miércoles) en la Región Metropolitana".

"Lo más importante es para mañana, pues siguen algunas precipitaciones muy aisladas durante la mañana, y hacia la tarde llega el sistema frontal frío, que es el más potente, el más activo, comienza a precipitar y se incrementa hacia la noche", puntualizó el profesional de la Dirección Meteorológica de Chile en Lo Que Queda Del Día.

Zúñiga detalló que "inicialmente en la Región Metropolitana va a ser precipitación líquida, pero a medida que avanza la tarde, la isoterma cero va a ir bajando, lo que implica que existe probabilidad de que empiece a precipitar ya más sólido".

Alta probabilidad de nieve en sectores altos y valle

El meteorólogo afirmó que la nieve "va a estar principalmente hacia la noche del jueves y madrugada y mañana del viernes".

"Hay un alto porcentaje de probabilidad de que caiga nieve en el sector alto de Santiago. Estamos hablando más de un 90 por ciento", enfatizó.

El fenómeno se espera para el "sector oriente, incluso hablamos de Providencia con esta alta probabilidad, pero principalmente Lo Barnechea, La Reina e incluso Puente Alto".

No obstante, las precipitaciones no se limitarán solo a las zonas cordilleranas: para el sector del valle y poniente de Santiago, el pronóstico indica que "va a estar inicialmente con lluvia mañana (jueves), pero después empieza a precipitar aguanieve, y en algún momento, chubascos de nieve", según Zúñiga.

El meteorólogo hizo hincapié en que "la condición es muy similar a lo que ocurrió el año 2017, donde nevó en todo Santiago".

Temperaturas extremas y alertas adicionales

En tanto, el fin de semana se perfila como uno de los más fríos del año: "Bajamos la mínima para el sábado de -2 a -3 (grados)", anticipó el profesional, que, sin embargo, precisó que en zonas de la precordillera, como San José de Maipo, se anticipan temperaturas aún más extremas, llegando a los -8°C.

Ante este pronóstico, los organismos técnicos se encuentran en reuniones de coordinación para gestionar la situación.