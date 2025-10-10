Síguenos:
Meteorología prevé lloviznas para la Región Metropolitana este sábado

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
El meteorólogo Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), pronosticó en Lo Que Queda del Día que la zona central experimentará un fin de semana con contrastes, partiendo este sábado con la posibilidad de lloviznas matinales en la Región Metropolitana, producto del ingreso de nubosidad y aire fresco desde la costa, con máximas que bordearán los 21 o 22 °C.

Sin embargo, la nubosidad se disipará, dando paso a un alza significativa en las temperaturas el domingo, con máximas que podrían rozar los 28 °C en el centro de Santiago y los 30 °C en la zona norte de la capital.

