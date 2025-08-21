La comuna de Lo Barnechea, ubicada en la precordillera de la Región Metropolitana, se tiñó de blanco este jueves, en medio de las primeras horas del sistema frontal que amenaza con fríos históricos para el fin de semana.

Esta clase de precipitación se observó también en las zonas más altas de La Florida y Puente Alto, en el sector oriente de la capital.

LEER ARTICULO COMPLETO