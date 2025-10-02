El meteorólogo Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, adelantó en Cooperativa que, después de las altas temperaturas que han marcado esta semana, el frío retornará a la Región Metropolitana hacia la noche de este viernes.

"El sábado y domingo sigue el descenso de las temperaturas: el sábado muy cubierto todo el día -la máxima no debería superar los 17 o 18 grados-, y el domingo solamente 16, y se mantiene la probabilidad de precipitaciones", señaló en Lo que Queda del Día.

