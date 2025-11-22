Ola de calor: Presidente Boric llamó a tomar "todas las medidas para evitar incendios"

El Presidente Gabriel Boric llamó a la población a tomar "todas las medidas de precaución para evitar incendios", dado el calor pronosticado en estos días, sobre todo en la zona centro sur.

"Entre hoy (sábado) y mañana (domingo) tenemos olas de calor muy duras en el centro sur del país, llegando mañana hasta casi los 40 grados en (las regiones de) O'Higgins, Maule y Ñuble", posteó el Mandatario en su cuenta de X.

"Por favor tomemos todas las medidas de precaución para evitar incendios", agregó.

Entre hoy y mañana tenemos olas de calor muy duras en el centro sur del país, llegando mañana hasta casi los 40 grados en O’Higgins, Maule y Ñuble. Por favor tomemos todas las medidas de precaución para evitar incendios. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) November 22, 2025

El anuncio del Presidente va en concordancia con el aviso por altas temperaturas emitida esta jornada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para seis regiones del país.

Las regiones comprendidas son Metropolitana (zona de cordillera de la Costa, valle y precordillera), O'Higgins (cordillera Costa, valle y precordillera), Maule (litoral, valle y precordillera), Ñuble (litoral, cordillera Costa, valle y precordillera), Biobío (cordillera Costa, Valle y precordillera) y La Araucanía (cordillera Costa, valle y precordillera).



El aviso regirá hasta la tarde del martes 25 de noviembre.