La zona central de Chile se prepara para un fin de semana con precipitaciones y tormentas eléctricas en sectores cordilleranos, marcando una diferencia con las altas temperaturas registradas en los últimos días. En entrevista con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, el meteorólogo Andrés Moncada explicó que el principal fenómeno que influirá en el clima será el ingreso de una baja segregada.

"Se están pronosticando precipitaciones y tormentas eléctricas en toda la cordillera, desde la Región de Coquimbo hasta la Región del Biobío, tanto el sábado como el domingo”, puntualizó el experto de la Dirección Meteorológica de Chile.

Para la Región Metropolitana, precisó que "también en cordillera vamos a recibir chubascos, en la precordillera de San José de Maipo. El sábado y domingo (...) probabilidad de tormenta eléctrica y no se descarta que algunas gotitas también puedan recibir las comunas del sector oriente durante la tarde del sábado".

A pesar de las lluvias y tormentas en altura, las temperaturas máximas se mantendrán en rangos agradables, en torno a los 25 grados.

