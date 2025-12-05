"Este fin de semana las temperaturas van a descender", anticipó en Cooperativa Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile, precisando que el fenómeno se debe a una "baja segregada" que ya está entrando a la zona central.

Lo anterior "va a generar chubascos y tormentas eléctricas en toda la cordillera y precordillera -como San José de Maipo-, e incluso podríamos tener algunas gotitas en el centro de Santiago mañana por la tarde", explicó en Lo que Queda del Día.

De esta manera, las temperaturas máximas estarán en torno a los 25 grados, "así que va a ser un fin de semana bien agradable", cerró el meteorólogo.

