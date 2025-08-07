Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, confirmó en Cooperativa que este fin de semana habrá una baja de las temperaturas en la Región Metropolitana, poniendo fin al "veranito" que se vive en la capital esta semana.

"La máxima del sábado no va a superar los 14 grados, y vamos a estar con muchas nubes durante todo el día, y el domingo sigue nublado y ascendemos solamente a 17 grados, entonces va a ser un fin de semana mucho más helado, y con mucha nubosidad", anticipó en Lo que Queda del Día.

