Sector oriente de la capital amaneció bajo una capa de nieve
Publicado:
Fotos Destacadas
Ejército iraní realizó ejercicios militares en el mar de Omán
"General Michi": El tierno gatito que fue adoptado por comisaría de Porvenir
Imágenes sensibles: Los brutales incidentes entre los barristas de la U e Independiente en Avellaneda
Fotos Recientes
Sector oriente de la capital amaneció bajo una capa de nieve
La alineación de Colo Colo para el debut de la dupla González y Pérez en la visita a Palestino
Nieve en Lo Barnechea
Comunas del sector oriente de la capital amanecieron con un manto blanco tras la caída de nieve debido al sistema frontal que amenaza con fríos históricos para este fin de semana.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados