La directora del Senapred, Alicia Cebrián, consideró probable que la Región Metropolitana "tenga la mañana más fría en lo que va del año" este sábado, una vez que culmine el sistema frontal en la zona centro sur.

"En el sector de valle, podríamos registrar -3 o -4 grados, y en precordillera -8 grados, o incluso a lo mejor un poco menos", anticipó la autoridad en El Diario de Cooperativa.

Ante la llegada de esta ola polar, Cebrián precisó que el Código Azul se mantendrá activo "durante todo el fin de semana", con el objeto de proteger a personas en situación de calle.

