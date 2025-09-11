El meteorólogo Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile, adelantó en Lo que Queda del Día que tras los 27,2° alcanzados este jueves en la capital, las temperaturas comenzarán a descender por el ingreso de aire marino.

Para este viernes se esperan 23° como máxima en Santiago, mientras que el fin de semana los termómetros se moverán en torno a los 20°. El sábado podría amanecer con bancos de niebla que se disiparán durante la mañana.

Respecto a Fiestas Patrias, Moncada señaló que el 17 y 18 no se esperan lluvias, aunque el día 19 existe la posibilidad de algunas precipitaciones débiles, pronóstico que aún debe confirmarse.

En el resto del país, se prevén heladas en la zona austral, pero sin fenómenos meteorológicos significativos en los próximos días.

