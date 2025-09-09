Sistema frontal deja a más de 35 mil clientes sin luz en La Araucanía y Los Ríos

Un sistema frontal causa estragos en las regiones de La Araucanía y Los Ríos, causando cortes de luz que afectan a más de 35 mil clientes y cortes de ruta por caída de árboles.

#Aviso A338-2/2025 (actualización): [08/sep 17:36] Precipitaciones Normales a Moderadas en zonas de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos https://t.co/6vOT6WYZkw pic.twitter.com/GsPxmCMRTu — MeteoChile (@meteochile_dmc) September 8, 2025

El fenómeno viene acompañado de precipitaciones y rachas de viento que alcanzan hasta los 80 kilómetros por hora, lo que en la comuna de Villarrica (La Araucanía), por ejemplo, ha causado interrupciones en los caminos.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) monitorea la situación en dicha región, sobre todo en la comuna de Toltén, que con estas contingencias presenta más dificultades.

En Los Ríos, en tanto, su delegado presidencial, Jorge Alvial, señaló que, "cerca de las 08:00 de la mañana, tenemos detectados 17.754 clientes sin suministro eléctrico", y que están "coordinando con las empresas la reposición oportuna" del servicio.

🔴Balance Sistema Frontal🌧️



✅Delegado Jorge Alvial entrega actualización AM de las consecuencias del sistema frontal, dando cuenta de👇🏻



👉🏻 Hasta las 8 am de hoy, en la región se registraban 17.754 personas sin suministro eléctrico. pic.twitter.com/yVpWVnGkj6 — Delegación Presidencial Regional de Los Ríos (@DPRLosRios) September 9, 2025

La autoridad estimó que el sistema frontal en la región se prolongará "durante todo este día martes y la madrugada del miércoles, por lo que se hace un llamado al autocuidado, la prevención y la planificación".

Hasta el momento, no se ha ordenado suspender clases en algún recinto educacional.