El experto de la Dirección Meterológica de Chile (DMC) Elio Bruford adelantó en Cooperativa que, en la antesala del fin de semana largo y de la celebración de Halloween, la capital registrará una temperatura que sobrepasará los 30°C.

"Vamos a ver un ascenso sostenido de las temperaturas a partir de mañana (martes). Toda la semana permanecerá con cielos despejados y tendremos un calor en torno a los 28 grados Celsius los días martes y miércoles; y 31 grados para este jueves, que será el día más cálido de esta semana", afirmó.

Sin embargo, este viernes "descenderemos a los 27 grados", agregó Bruford.

