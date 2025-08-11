Viernes feriado, fin de semana largo y precipitaciones en Santiago

El meteorólogo Elio Brufort, de la Dirección Meteorológica de Chile, pronosticó en Cooperativa la llegada de precipitaciones leves en la zona central del país, que se extenderán entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado.

El experto señaló que la semana se caracterizará por tener un cielo nublado, pero "el martes, miércoles y jueves, las temperaturas máximas van a estar en torno a los 20 y 24 grados. Va a haber condiciones bien agradables. Y las mínimas van a estar en torno a los 6, 8 grados... Tampoco va a ser tanto frío en las mañanas".

"El día viernes tenemos lo más importante: podríamos presentar chubascos débiles en horas de la tarde, por una baja segregada que va a ingresar y va a dejar precipitación entre la Región de Coquimbo y O'Higgins. Eso podría afectar a la Región Metropolitana. Estas precipitaciones serían de caracteres débiles y deberían estar presentes durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado", explicó.

Por otro lado, Brufort señaló que la zona sur del país está siendo afectada, en estos momentos, por un sistema frontal que "ha dejado cortes de camino y algunos fenómenos de remoción de masa".

Tal situación que se prolongará hasta la madrugada del martes y será acompañada de bajas temperaturas, con una mínima de 0 grados Celsius.