Después de un fin de semana electoral marcado por las bajas temperaturas e incluso chubascos aislados en Santiago, Arnaldo Zúñiga, jefe de turno de la Dirección Meteorológica de Chile, adelantó que mañana lunes vuelve el calor a la capital.

"Esperamos en torno a 30 o 31 grados en Santiago, y el martes un peak máximo de 34, entonces estamos jugando nuevamente con este carrusel de temperaturas máximas, que ha sido la tónica de esta primavera", detalló el experto en Cooperativa.

En ese sentido, añadió que también es probable que la nubosidad y una reducción de las temperaturas retorne a la capital el próximo jueves.

