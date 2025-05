David Bravo: El mercado laboral no repunta desde la pandemia, pero no se reconoce

El economista David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, alertó en Cooperativa que si bien el mercado laboral todavía no recupera la vitalidad que mantenía antes de la pandemia, el Gobierno no ha reconocido este problema.

Frente a las altas cifras de desempleo publicadas por el INE ayer jueves, el experto indicó en El Diario de Cooperativa que "son 28 meses seguidos en que hemos tenido tasas de desocupación sobre el 8%, pero en realidad, el problema no son los 28 meses, sino que los 62 meses, básicamente contando desde que partió la pandemia, en que estamos con problemas en el mercado laboral".

En detalle, "en desocupación, tuvimos tasas inferiores al 8% el 2022 y 2021, y ahora, nos empezamos a alertar porque la tasa está en el 8,8%, que son tasas que, antes de la pandemia, las tuvimos solamente en 2010, después del terremoto. O sea, en realidad, el mercado laboral está como hace 15 años atrás; estamos en un retroceso muy importante. Lo que quiero decir es que hace harto rato que estamos en problemas, pero no se ha mirado, y si no se reconoce aquello, ¿cómo se va a abordar?", se preguntó Bravo.

"Estamos mejor que hace dos o tres años, pero somos probablemente el único país de América Latina que todavía no recupera su tasa de ocupación prepandemia, y para mí no es ninguna novedad que la tasa de desocupación suba. No es que ahora estemos en más problemas que tres años atrás: lo que está pasando es que la gente sale a buscar trabajo, se está recuperando la tasa de participación laboral, y eso se nota en los desocupados", explicó.

El economista recordó que falta llenar unos 240 mil puestos de trabajo para alcanzar la tasa de ocupación prepandemia, pero "cuando uno identifica un problema, en particular el del mercado laboral, hay que priorizarlo", lo que a su juicio, requiere "medidas especiales, y aquí no se ha tomado ninguna, creo yo".

"Es muy difícil abordar el problema si no se reconoce que está, y si lo que prima más bien es una suerte de conformismo, o una mirada muy bondadosa respecto de la situación del mercado laboral (...), no se están tomando medidas que se podrían tomar, porque si sabemos que es un problema urgente, deberíamos tener una mesa de algún tipo. Medidas concretas, más que seguir dando análisis", enfatizó.

A falta de tales políticas, Bravo comentó que "a lo menos, la preocupación debiera ser no desincentivar el empleo, y no ha sido lo que ha ocurrido" durante la Administración Boric: "Cuando se le pone un incremento brusco y violento al salario mínimo, como ocurrió adelantando la meta de los 500 mil pesos, eso fue -creo yo- imprudente, porque afecta a las personas de menores ingresos. Aparentemente las beneficia, pero en la práctica, daña sus posibilidades" de acceder a un trabajo.

"Necesitamos un acuerdo en Sala Cuna Universal"

Consultado por la también compleja situación laboral de las mujeres, el investigador sostuvo que su tasa de desocupación "saltó mucho más porque la búsqueda de trabajo prácticamente se recuperó respecto de su situación prepandemia, y eso se nota de inmediato".

Para revertir el desempleo en este segmento de la población, aseveró que "la ley de Sala Cuna Universal es algo importante, y creo que necesitamos llegar a acuerdo" en el Parlamento, donde el proyecto sigue en su primer trámite, aunque hace tres semanas comenzó su discusión particular en el Senado.

Bravo comparó el potencial impacto positivo de esta propuesta con el que ha tenido la aprobación de la reforma de pensiones: "Creo que fue útil, porque generó un entorno fundamental para repuntar un poco el crecimiento, las expectativas, y eso obviamentente genera más empleos".

"En el caso de la sala cuna, lo que tenemos es un deber de llegar a un acuerdo, aun cuando estemos en periodo de elecciones, y se haga muy difícil juntar las distintas posiciones. Pero esto es algo que tenemos a la vuelta de la esquina, y sería fundamental llegar a un acuerdo que sea bien importante, tal como lo que se generó en pensiones a comienzos de año", cerró.