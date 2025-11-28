Síguenos:
Tópicos: País | Trabajo | Cesantía

INE: Desempleo cae nuevamente y llega al 8,4%

Publicado:
| Periodista Radio: Gonzalo Aguirre
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El organismo publicó este viernes los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), correspondiente al trimestre móvil agosto-octubre de este año.

La tasa de desocupación registró un descenso anual de 0,2%, impulsado por un mayor crecimiento de las personas ocupadas respecto a la fuerza de trabajo.

 ATON (referencial)

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación en Chile anotó una nueva disminución y llegó al 8,4%, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), que fue publicada este viernes.

La cifra representa una disminución de 0,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Según explicó el organismo, la baja se explica debido a que el alza de las personas ocupadas (1,5%) fue superior al incremento registrado en la fuerza de trabajo (1,3%).

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Chile.INE (@chile.ine)

Desempleo por género

El informe del INE destacó una diferencia notable en el comportamiento del empleo por género: Se produjo una caída pronunciada en el desempleo femenino, que bajó 0,5 puntos porcentuales en doce meses, situándose en un 8,8%.

En contraste, la situación para los hombres mostró un leve deterioro. La tasa de desocupación masculina fue de 8,2%, anotando un aumento de 0,1 punto porcentual respecto al año anterior.

Otro dato relevante fue la disminución de la ocupación informal, que anotó una caída de 0,9 puntos porcentuales en 12 meses y llegó al 26,2%.

