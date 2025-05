La Dirección del Trabajo realizó una fiscalización a una empresa que presta servicios de mantención a la Municipalidad de Estación Central, tras darse a conocer una imagen en que se aprecia a un grupo de trabajadores siendo transportado de pie y en la parte trasera de un camión abierto, sin medidas de seguridad.

La entidad detalló que investiga al menos 3 infracciones al Código del Trabajo: no tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores; no constituir un Comité Paritario de Higiene y Seguridad; y no contar con servicios higiénicos cercanos al lugar donde realizan las faenas.

El director regional poniente de la DT, Sergio Santibáñez, explicó que la diligencia se ejecutó de oficio, "pues no existió una denuncia formal ante estos graves incumplimientos", aunque no se identificó públicamente a la firma.

LEER ARTICULO COMPLETO