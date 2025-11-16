Elecciones: más de 100 personas fueron obligadas a trabajar ilegalmente en el comercio

La Dirección del Trabajo (DT) detectó a 111 personas que estaban ejerciendo sus labores en el comercio de forma ilegal, pues tenían derecho a feriado irrenunciable a raíz de las elecciones de este domingo.

Se trata de hechos detectados en malls y strip centers de las regiones Metropolitana, con 55 casos; Los Lagos (19), Ñuble (16), Valparaíso (15), Maule (5) y La Araucanía (1).

En total, la DT aplicó 22 multas, valoradas en más de 57 millones de pesos.

"Obviamente, siempre esperaríamos no tener que infraccionar estas normas que son muy conocidas. Sin embargo, desde temprano estuvimos en todo el país recibiendo las denuncias e hicimos 61 fiscalizaciones. Así es que en ese sentido hemos realizado la labor que nos corresponde", comentó el director (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez.