Con la presencia de los ministros del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo; y de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; se inauguró este miércoles la octava versión de la Expo Inclusión, evento que reúne a más de 100 empresas, con miles de ofertas laborales para personas con discapacidad y personas mayores.

La feria busca reafirmar su compromiso de "transformar el acceso al empleo en un proceso sostenible y genuino, centrado en generar cambios duraderos en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad y mayores", en sus dos jornadas que tienen a la Estación Mapocho como escenario.

Según Boccardo, el evento prueba la importancia de seguir fortaleciendo la Ley de Inclusión Laboral y avanzar en un cambio cultural dentro de las empresas: “La inclusión laboral no puede ser solo una obligación legal, sino un compromiso colectivo. Hoy, más de la mitad de las empresas obligadas declara cumplir con la Ley de Inclusión, pero sabemos que aún queda camino por recorrer para alcanzar una contratación efectiva. La meta es que la diversidad esté presente en todos los espacios laborales.

Además de sus dos días en el centro de eventos santiaguino, la Expo Inclusión tiene una versión online, que partió el pasado 6 de octubre y que se extenderá hasta el viernes 10, a través de expoinclusion.cl.

