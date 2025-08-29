Síguenos:
Tópicos: País | Trabajo

Fundación Crecer realiza su colecta anual para financiar microcréditos a emprendedores

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Este viernes 29 de agosto comentó la colecta anual digital de la Fundación Crecer, que se extenderá hasta el 5 de septiembre y que busca recaudar 30 millones de pesos para sus programas de apoyo a pequeños emprendedores, que contemplan microcréditos, capacitaciones y acompañamiento de proyectos.

"Cada aporte permite que puedan contar con recursos, formación y redes de apoyo para fortalecer sus negocios, mejorar los ingresos de sus hogares y proyectar un futuro más seguro. Esta colecta es una invitación a sumarse a un cambio concreto en la vida de cientos de familias", comentó María José Madariaga, directora ejecutiva de la ONG.

