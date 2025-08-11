La mitad de las personas ocupadas en Chile ganó $611 mil o menos en 2024

La mitad de las personas ocupadas en Chile percibió ingresos iguales o inferiores a 611.162 pesos en 2024, según la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El estudio, aplicado en el trimestre octubre-diciembre de 2024, caracterizó los ingresos laborales a nivel nacional y regional.

Promedio, mediana y alcance del ingreso

El ingreso laboral promedio de la población ocupada fue de $897.019 netos mensuales (monto bruto menos descuentos previsionales y de salud).

Sin embargo, siete de cada 10 ocupados (68,3%) percibieron ingresos menores o iguales a esa cifra.

En tanto, el ingreso mediano, el que recibe una persona representativa de la mitad de la población, alcanzó $611.162.

Brecha de género

Los hombres registraron ingresos medio y mediano de $1.001.510 y $698.255; las mujeres, de $756.715 y $555.362, respectivamente.

Esto implica una brecha en el ingreso medio de -24,4%, en desmedro de las mujeres.

Distribución por tramos y altos ingresos

El tramo de $500.000 a $600.000 concentró el 15,0% de las personas ocupadas.

Los tramos de $400.000 a $500.000 y $600.000 a $700.000 reunieron 11,4% y 9,6%, respectivamente.

En el otro extremo, 3,3% de los ocupados declaró ingresos iguales o superiores a $3.000.000.

El desgloce por categería ocupacional fue:

Empleadores: ingreso medio de $1.447.788.

Asalariados sector público: $1.227.669.

Asalariados sector privado: $957.609.

Cuenta propia: $491.175.

Nivel educativo

Quienes poseen educación secundaria concentraron el 40,6% de los ocupados, con ingresos medio y mediano de $642.688 y $548.666.

Las personas con postgrado registraron los ingresos más altos: media de $2.335.807 y mediana de $1.864.104.

Directores, gerentes y administradores (4,7% de los ocupados): ingreso medio de $2.485.481 y mediano de $2.000.000 .

(4,7% de los ocupados): ingreso medio de y mediano de . Trabajadores de los servicios y comercios (20,8%): ingreso medio de $579.569 y mediano de $500.000.

Resultados regionales

El ingreso medio superó el promedio nacional ($897.019) en las regiones Metropolitana ($1.058.905), Magallanes ($1.056.485) y Antofagasta ($1.056.125).

En el caso del ingreso mediano, lideraron Magallanes ($795.579), Antofagasta ($757.312) y Metropolitana ($702.463).

El detalle nacional y regional de la ESI 2024 que puedes leer a continuación.

Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE by Cooperativa.cl