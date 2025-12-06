Las vacaciones se viven en Chile con culpa y remordimiento

La "culpa vacacional" es una de las principales razones que impide a los chilenos disfrutar su descanso legal de manera plena y sin remordimientos, según reveló la última encuesta "Radiografía de las Vacaciones", elaborada por Mutual de Seguridad.

El estudio reveló que, más allá de las expectativas de descanso y desconexión, un significativo número de trabajadores experimenta un sentimiento de aprensión y responsabilidad al alejarse de sus puestos.

Según los hallazgos de este sondeo, aplicado a hombres y mujeres entre 18 y 54 años, un 82% de las personas trabajadoras requirió vacaciones exclusivamente para cuidar su bienestar psicológico. Este dato es respaldado por un 60% que siente esta necesidad de descanso con mayor intensidad que en años anteriores, mostrando una escalada en la urgencia emocional.

En entrevista con El Diario de Cooperativa este sábado, Cynthia Ríos, psicóloga de Mutual de Seguridad, alertó sobre estos resultados, indicando que "estamos viendo cada vez más cómo las personas llegan a fin de año mucho más cansadas en su trabajo".

Al mismo tiempo, "nos cuesta desconectarnosos cuesta desconectarnos y nos estamos tomando menos vacaciones, aspectos que las entidades empleadoras hoy deben tomar en cuenta para mejorar el bienestar y la salud mental de las personas", puntualizó la especialista.

Un 79% declara alivio del estrés al vacacionar, pero el efecto dura sólo algunas semanas: "Estamos viendo cada vez más cómo las personas llegan a fin de año mucho más cansadas", dice la Mutual de Seguridad. (FOTO: ATON)

La batalla por desconectar

A pesar de que un 79% de los encuestados reconoce que las vacaciones son efectivas para reducir el estrés laboral, el impacto reparador es, para muchos, efímero. La "Radiografía de las Vacaciones" detalló que para un 54% de los trabajadores este alivio dura solo unos pocos días o semanas, lo que sugiere que el desgaste emocional es más profundo de lo que un breve período de desconexión puede solventar.

Esta limitada duración del efecto reparador se vincula a que "las personas se están tomando no el total de las vacaciones, que sería lo recomendable. Vemos que se toman vacaciones desde las dos semanas y menos," advirtió la psicóloga Ríos.

El estudio recomienda a las empresas una planificación activa que potencie el uso y la desconexión de sus trabajadores durante las vacaciones. (FOTO: ATON)

La capacidad de desconexión efectiva es otro gran desafío. El estudio reveló que solo un 43% de los trabajadores logra desconectarse completamente durante sus vacaciones. La hiperconexión persistente es un factor crítico, ya que un 28% de los encuestados permanece altamente conectado, mientras que solo un 34% no es contactado en absoluto durante su período de descanso.

Esta realidad se agrava al considerar que apenas un 45% de los trabajadores afirmó que su organización cuenta con políticas claras que respalden y respeten la desconexión.

Ríos advirtió que "si seguimos altamente conectados a nuestro trabajo" las vacaciones se vuelven inútiles, por lo que es necesario promover una verdadera pausa digital.

Barreras invisibles para el descanso: Dinero, prudencia y "culpa vacacional"

El estudio de Mutual de Seguridad identificó diversas barreras prácticas y culturales que impiden a los trabajadores ejercer plenamente su derecho al descanso. Entre los factores económicos, un 33% de los trabajadores no utiliza sus días de vacaciones por falta de dinero.

Esta acumulación es una práctica extendida: un 36% de las personas no ha tomado vacaciones en más de un año, y un alarmante 57% mantiene días acumulados sin utilizar.

Las principales razones para esta acumulación incluyen "guardar días para más adelante" -reflejo de una "tendencia al por si acaso", explica Ríos- (37%) y la "escasez de personal" (24%), lo que refleja presiones tanto personales como estructurales.

La cultura laboral también ejerce una influencia considerable. Solo un 45% de los encuestados percibe que tomarse los 15 días completos de vacaciones es algo normal. Más preocupante aún, un 37% ha sentido que su jefatura los ha hecho sentir mal por tomarse un descanso completo, y un 25% ha recibido comentarios similares por parte de sus propios compañeros.

La "Radiografía de las Vacaciones" señala que la necesidad de descanso para la salud mental se intensifica con la edad, alcanzando al 85% de los trabajadores entre 45 y 54 años. (FOTO: ATON)

Esta "culpa vacacional" es un obstáculo significativo. Según explicó Ríos, "las vacaciones se viven a un nivel culposo", dado la percepción de que "usar vacaciones o más vacaciones es mal mirado" y contribuye a un ciclo de descanso insuficiente e ineficaz.

Para enfrentar esta problemática, la experta afirmó que las principales acciones que deben implementar las entidades empleadoras incluyen potenciar y planificar el uso de las vacaciones, promover una desconexión real y erradicar el sentimiento de culpa.