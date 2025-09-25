Ministro Boccardo adelanta cifras de empleo "más alentadoras" para los próximos meses

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, manifestó este jueves que habrán cifras de empleo "más alentadoras" durante los próximos meses, impulsadas por el Imacec de los últimos semestres.

En una actividad en Concepción, el secretario de Estado planteó que "en los próximos meses, dado también las cifras del Imacec que hemos conocido en los últimos trimestres, debiéramos tener cifras de empleo más alentadoras en materia de desocupación, entendiendo que la informalidad laboral está relativamente baja si uno la compara con otros años".

"Más allá de todo eso, el foco de nuestro gobierno, y ese fue el mandato de este gabinete económico que conformamos con el ministro Grau y el ministro García, es avanzar en acelerar todos los proyectos de inversión, también acelerar todos los proyectos en materia de trámites y permisos, justamente para seguir aceitando la locomotora económica y con ello generar mejores perspectivas de empleo", añadió.

Estos resultados auspiciosos deberían verse reflejados en la próxima Encuesta Nacional de Empleo, que se dará a conocer el próximo martes.