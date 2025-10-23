Ministro Boccardo llamó a avanzar en reforma a sistema de subsidios laborales

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, llamó a avanzar en iniciativas para mejorar los subsidios laborales, en medio de la preocupación por la baja empleabilidad juvenil.

De acuerdo a un estudio realizado por el Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales y la Asociación de Cajas de Compensación, existen una serie de desafíos de empleabilidad en la transición de juventud a adultez, donde se demuestra una prevalencia de empleo informal.

Ante esta situación, Boccardo apuntó a la necesidad de "una reforma integral al sistema de subsidios laborales, que va a permitir justamente en las líneas de trabajo tener una línea potente para la contratación de jóvenes, y pensando sobre todo en los jóvenes sin experiencia".

"Es un subsidio que va a poner el foco en personas que no tienen una trayectoria demostrable de experiencia laboral y por lo tanto va a entregar una herramienta muy potente en montos de cerca de 180 mil pesos entre el trabajador y el empleador, con foco en pymes, para que la contratación de jóvenes, sobre todo en el primer año, que tiene costos de capacitación, de inducción, de funcionamiento, opere, y creo que eso es algo que todos deberíamos ayudar que avance, porque es una herramienta muy importante", valoró.

Otro tema que genera preocupación es el déficit de trabajadores para el sector agrícola y el periodo de cosecha en noviembre, donde faltan 300 mil empleados, lo que puede llevar a una pérdida de hasta el 25 por ciento de los productos.

Victor Catán, presidente de Fedefruta, comentó que "la demanda laboral en tiempos peak como cosecha demandan una alta cantidad de gente, de personal, y lamentablemente aún cuando la cesantía en Chile bordea el 9 por ciento, parte de esa fuerza laboral no tiene interés en trabajar en el sector agrícola, específicamente en el frutícola".

"Por lo tanto dependemos de la mano de obra extranjera, principalmente de ciudadanos bolivianos que vienen por un periodo acotado de tiempo y luego vuelven a su país de origen", adelantó.

Catán destacó que "los ingresos que se perciben son bastante atractivos, llegando a sueldos diarios de aproximadamente 80 mil pesos por persona".