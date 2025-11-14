Online y presencial: Feria Nacional de Empleo ofrecerá 20 mil vacantes

Más de 20 mil vacantes contempla la Segunda Feria Nacional de Empleo que organiza Sence y que tendrá dos versiones: una remota y otra presencial, en pleno centro de Santiago.

La etapa presencial se desarrollará los días martes 18 y miércoles 19 de noviembre, entre 9:00 y 16:00 horas, en el Centro Cultural GAM, en Alameda 227.

En la explanada del recinto habrá 50 empresas de diversos rubros, que buscan trabajadores para cargos de analista, administrativo, especialista, operario, técnico, jefatura, profesional y supervisor, entre otros.

En tanto, la versión online de la feria será más extensa, pues irá desde el martes 18 hasta las 23:59 horas del sábado 22 de noviembre, a través del sitio Ferias Laborales de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE).

La postulación es "abierta desde todas las regiones del país para personas mayores de 18 años registradas en la BNE", detalló la organización.