Proyecto de Sala Cuna Universal dio un paso clave en el Senado

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, y su par de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, valoraron un nuevo avance del proyecto de Sala Cuna Universal: un paso dado en el Senado hacia la eliminación del requisito de contar con 20 trabajadoras (mujeres) para hacer este beneficio exigible a los empleadores.

El lunes, la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta continuó el estudio de las indicaciones del Proyecto de Ley de Sala Cuna para Chile, y aprobó la modificación al inciso primero del actual artículo 203 del Código del Trabajo, eliminando la obligación de sala cuna que se establecía exclusivamente para aquellas empresas que contrataran a 20 trabajadoras o más.

El objetivo es reconocer la corresponsabilidad de ambos padres en los cuidados y hacer aplicable el derecho a sala cuna tanto a hombres como a mujeres, favoreciendo, de paso, la empleabilidad femenina.

"La aprobación de esta reforma al artículo 203 del Código del Trabajo es un paso histórico hacia la igualdad de género: por primera vez, el derecho a sala cuna se extiende a mujeres y hombres trabajadores, y también reconociendo a quienes no son padres y cuidan a niños y niñas menores de dos años", señaló Boccardo.

"Con esto eliminamos el requisito de 20 trabajadoras, una traba que por décadas limitó la contratación femenina, desvinculando el costo de la sala cuna de la decisión de contratar mujeres", explicó la autoridad.

"Aún quedan aspectos en discusión parlamentaria, pero este avance confirma que estamos construyendo un país más justo y un mecanismo efectivo para potenciar la empleabilidad femenina", complementó el titular del Trabajo.

"Dimos un paso muy importante en la Comisión de Trabajo del Senado al aprobar la reforma al artículo 203 (...) Es un cambio histórico: elimina el costo de contratación que, por décadas recayó, sobre las mujeres, amplía el derecho a sala cuna para madres y padres trabajadores, y garantiza mejores estándares educativos para niñas y niños", destacó la ministra Orellana.

"Este avance refleja nuestro compromiso con la corresponsabilidad y la igualdad de oportunidades, y nos acerca a un país donde cuidar no sea una carga individual, sino una tarea compartida que fortalece a las familias y al desarrollo del país", agregó la titular de la Mujer.

Otras indicaciones

La semana pasada el Ejecutivo presentó las modificaciones a la iniciativa legal, que propone una cotización obligatoria a cargo del empleador del 0,3 por ciento de las remuneraciones imponibles, que incrementa en un 0,1 por ciento la cotización obligatoria respecto de la indicación anterior, la que será administrada por el Fondo de Sala Cuna.

En caso de trabajadores independientes se regulan las cotizaciones de acuerdo con la fórmula por la cual cotizan.

Además, crea una Comisión Técnica de Financiamiento y Sostenibilidad, que deberá generar un informe periódico para que la autoridad tome decisiones que permitan garantizar la sostenibilidad del fondo y el aporte que éste entregará al empleador para dar cumplimiento a su obligación, tomando en cuenta los valores de mercado y las diferencias geográficas que pudiera haber en el valor, entre otras materias.