Sueldos reales han crecido 1,4% entre enero y septiembre de 2025

Las remuneraciones reales -ajustadas a la inflación- de los trabajadores chilenos crecieron 1,4% en 12 meses, según los datos de septiembre del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), misma cifra de alza que se acumula entre enero y septiembre del presente año.

En términos nominales, detalló el organismo, el Índice de Remuneraciones (IR) creció 5,9%, mientras que el Índice de Costos Laborales (ICL) hizo lo propio en 6,5%.

En el "mes de la Patria" la inflación llegó a 0,4%, sumando 3,3% en lo que va del año y de 4,4% en 12 meses.

"Por sector económico, comercio, enseñanza y construcción consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores", añadió el INE.

El reporte muestra que "la remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.050, anotando un alza interanual de 6,3%. Para las mujeres, el valor alcanzó $6.845, lo que significó una variación anual de 6,2%; mientras que para los hombres se situó en $7.238, registrando un aumento de 6,4% en el mismo período".

Así, la brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -5,4%.