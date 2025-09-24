Tópicos: País | Transportes | Alcohol
Temuco: Micreros fueron detenidos por drogarse en horario de trabajo
Autor: Cooperativa.cl
Dos conductores de la locomoción colectiva de Temuco fueron detenidos esta jornada, acusados de consumir marihuana y cocaína en horario de trabajo.
La actuación de los detenidos fue repudiada por Lissy Cerda, directora del Senda en La Araucanía: "Queremos asegurarnos que las personas tengan un transporte seguro para volver a sus hogares. No queremos que existan conductores con consumo, sino fortalecer una línea conductores responsables".