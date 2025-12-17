Síguenos:
Congreso aprobó "Ley Jacinta", que endurece exigencias de salud para manejar

Quienes soliciten o renueven su licencia deberán presentar una declaración jurada que descarte enfermedades inhabilitantes o restrictivas para la conducción.

El falso testimonio será considerado una infracción gravísima, que puede llevar a cancelación definitiva.

La norma fue inspirada por la trágica muerte de una guagua en un accidente provocado por un anciano que iba al volante pese a un avanzado cáncer.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley, este martes, la denominada "Ley Jacinta", que "endurece las exigencias para acreditar aptitudes físicas y psíquicas para la obtención de licencias de conducir".

La iniciativa, promovida por la diputada Erika Olivera (Demócratas), modifica la Ley de Tránsito y otros cuerpos legales, y en su último trámite, se aprobaron por unanimidad y sin debate las últimas modificaciones introducidas por el Senado.

La "Ley Jacinta" honra la memoria de Jacinta González Schnitzer, una niña que murió con cinco meses de vida, el 28 de agosto de 2022, a raíz de un accidente de tránsito provocado por un conductor de 80 años que se hallaba al volante pese a estar enfermo con un cáncer en etapa IV.

La norma introduce la obligación de suscribir declaraciones juradas respecto de todo tipo de licencias de conducir, donde las personas acrediten no padecer enfermedades inhabilitantes o restrictivas.

Declarar falsamente que no se padecen estos males constituirá una infracción gravísima que implicará riesgo de cancelación definitiva de la licencia.

La evaluación de la idoneidad física y psíquica de postulantes y titulares de licencias de conducir deberá realizarse según un reglamento que dictará el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y que suscribirá también el Ministerio de Salud.

El MTT deberá dictar el reglamento dentro de los 12 meses posteriores a la publicación de la ley en el Diario Oficial.

La nueva ley indica, asimismo, que las municipalidades deberán aplicar un procedimiento reglamentado para acreditar dichas condiciones en los procesos de otorgamiento y control de licencias de conducir.

Cambios al fuero laboral por muerte de familiares

El proyecto también incorpora requisitos de retrovisión en vehículos de carga y condiciones para acompañantes en licencias clase C.

Las modificaciones a la Ley de Tránsito comenzarán a regir 90 días después de publicado el reglamento antes indicado.

"Jacinta" también introduce modificaciones a la ley que regula el seguro obligatorio de accidentes personales, con miras a aumentar los montos de cobertura y reducir plazos de pago en caso de fallecimiento.

La moción también considera una modificación al Código del Trabajo con la finalidad de mejorar el fuero laboral de un mes para trabajadores que sufran la pérdida de un hijo, hija, cónyuge o conviviente civil. Particularmente, apunta a quienes tengan contratos de trabajo a plazo fijo, o por obra o servicio determinado.

En tal caso, la propuesta señala que el fuero se mantendrá vigente por el mismo período o hasta el término de dicho contrato.

 

