Tópicos: País | Transportes | Automovilistas

Parque automotriz: permisos de circulación crecieron 2,9% en 2024

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La Región Metropolitana concentró el 36,8% del total, y por comunas lidera Peñalolén.

 ATON archivo
Un total de 6.727.472 permisos de circulación se entregaron en Chile durante el año 2024, lo que representa un alza de 2,9% respecto a 2023 (188.745 vehículos adicionales), reveló el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

"La cifra muestra una desaceleración en la tasa de crecimiento, situándose por debajo de los rangos observados en años anteriores", explicó la entidad.

Los datos muestran que "más de la mitad de los permisos de circulación se concentró en tres regiones del país: la Metropolitana, con 36,8% del total (2.476.153 permisos); Valparaíso, con 10,6% (713.509 permisos), y Biobío, con 8,3% (557.104 permisos)".

En contraparte, las regiones con menor cantidad de permisos otorgados fueron Aysén, con 58.911 documentos; y Arica y Parinacota, con 93.206.

Las comunas con más permisos de circulación

El desglose de cifras del INE muestra que siete comunas otorgaron más de 100 mil permisos de circulación durante 2024, siendo seis de ellas de la Región Metropolitana.

El ranking es:

  1. Peñalolén: 189.195 permisos
  2. Providencia: 135.655
  3. Las Condes: 135.596
  4. Puente Alto: 134.920
  5. Antofagasta: 110.456
  6. Maipú: 109.958
  7. La Florida: 100.029

"Por el contrario, las comunas con menor cantidad de permisos otorgados fueron San Gregorio (263 permisos) y Primavera (380)", ambas en la Región de Magallanes y de La Antártica Chilena.

