Biobío: Uso del Puente Industrial bajó 20% tras inauguración del TAG

El cobro del TAG en el Puente Industrial sobre el Río Biobío comenzó el lunes y, aunque no hay cifras oficiales de la concesionaria Aleatica, la Seremi de Transportes dispone de estimaciones basadas en las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito que indican una baja disminución de su uso respecto al periodo previo.

"Los reportes que hemos tenido de la concesionaria son que alrededor de un 20 por ciento de las personas que utilizaban la ruta antes del funcionamiento del TAG, hoy día han dejado de utilizarla" y escogen, en su lugar, la vía por Pedro Aguirre Cerda, señaló el seremi de Transportes, Patricio Fierro.

Esto significa que, de los 11 mil usuarios diarios que tenía el puente sin el cobro de TAG, más de 8.000 continúan utilizándolo.

"Las personas valoran mucho los tiempos de desplazamiento, los tiempos para la familia y, por tanto, la invitación que hacemos es a aprovechar esta ruta, aprovechar este espacio que tiene un alto estándar para la conducción y que permite reducir los tiempos y entregar más tiempo para la familia y para los seres queridos", agregó Fierro.

En la zona hay voces que piden a la concesionaria no cobrar la totalidad del TAG, en consideración de que el puente aún no está terminado en un 100 por ciento.