Tarifas del TAG y peajes en autopistas aumentarán 3,4% en 2026

El precio de los peajes de las carreteras urbanas e interurbanas concesionadas registrarán un aumento de 3,4% en 2026, el más bajo en cinco años.

El incremento se dio a conocer el pasado viernes tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, que anotó una inflación acumulada de 3,4 por ciento en los últimos 12 meses, consignó El Mercurio.

Con dicha información se puede conocer la proporción del alza que experimentarán, generalmente, las tarifas de las autopistas del país en el siguiente año.

Las concesionarias reajustan los precios según la variación del IPC de los últimos 12 meses a noviembre de cada año, y deben informar con anticipación las valores de las tarifas que comenzarán a regir el 1 de enero de 2026.

"Tendencia moderada"

El aumento de 3,4% que anotarán los peajes en enero será el más bajo en los últimos cinco años, después del incremento del 2,7% que se registró en 2021, debido a que el IPC acumulado a noviembre de 2020 se ubicó en dicho porcentaje.

El año pasado, el precio de las tarifas aumentó en 4,2%, mientras que en 2024 anotaron una subida de 4,8%. El alza más abrupto se registró en 2023, cuando el valor de los peajes se debió reajustar en 13,3%.

Respecto al valor de los peajes de vías concesionadas en 2026, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) señaló al diario que "este es un ajuste anual establecido en los contratos de la concesión".

"En las bases de la licitación se establecen rangos de tarifas urbanas a los usuarios, dependiendo del tipo de día (hábil, sábado, domingo y festivo), sentido de circulación, horarios, sector o tramo", explicaron desde la cartera.

"El reajuste refleja una tendencia moderada en comparación con los últimos cinco años, lo que implica un menor impacto para el costo de los usuarios", destacaron.