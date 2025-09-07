Avioneta frustró aterrizaje de avión comercial en Chiloé

Un incidente aéreo se registró esta tarde en el aeródromo de Mocopulli, en la Provincia de Chiloé, donde el vuelo Sky H2-192, proveniente de Santiago con destino a Castro, vio frustrado su aterrizaje por una avioneta que invadió el espacio aéreo de la nave.

El piloto comercial realizó una maniobra a minutos de aterrizar para evitar una coalición el aire, decidiendo volver a la ciudad de Puerto Montt.

Una pasajera del vuelo relató que "se sintió un frenado bastante fuerte por parte del avión. El piloto ya había indicado que estábamos por aterrizar, pero se terminó desviando".

"La gente en ese mismo momento se asustó bastante, y en paralelo, parte de las personas que se encontraban sentadas hacia la derecha del avión empezaron a comentar que habían visto una avioneta, por lo que casi habíamos chocado", detalló.

La Dirección General de Aeronáutica de Chile (DGAC) precisó que "una aeronave de un club aéreo de la zona se acercó más de lo recomendado a la trayectoria del vuelo (Sky), motivos que serán investigados".

El piloto decidió volver a Puerto Montt para recargar combustible y más tarde aterrizó sin problemas en el aeródromo de Mocopulli.