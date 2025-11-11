Síguenos:
Tópicos: País | Transportes | Aviación

Latam canceló vuelos desde y hacia Chile para este miércoles y jueves por huelga de pilotos

Según la empresa, las cancelaciones "afectan a menos del 10% de los pasajeros y se entregaron soluciones de viaje a casi la totalidad de ellos".

"A partir del (viernes) 14 de noviembre, en caso de que se produzcan ajustes adicionales, Latam informará directamente a los pasajeros afectados por correo", añadió.

"Latam reafirma su disposición permanente al diálogo con el sindicato y su compromiso de alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes", cerró la aerolínea en un comunicado.

La aerolínea Latam informó este martes en un comunicado que tuvo que cancelar vuelos programados para estos días miércoles y jueves producto de una huelga que desarrolla uno de los sindicatos de pilotos en Chile.

De acuerdo con la empresa, las cancelaciones "afectan a menos del 10% de los pasajeros con origen o destino en Chile y se entregaron soluciones de viaje a casi la totalidad de éstos con un rango no superior a un día", reza el texto. 

"Para estas fechas, Latam espera no afectar más vuelos producto de esta eventual huelga", agrega la firma.

De todos modos, "a partir del (viernes) 14 de noviembre, en caso de que se produzcan ajustes adicionales, Latam informará directamente a los pasajeros afectados por correo electrónico, ofreciéndoles las mismas alternativas para atender sus necesidades".

Las mencionadas alternativas corresponden a un "cambio de fecha o vuelo sin costo; modificación voluntaria del viaje sin penalidad; o la devolución total del pasaje y de los servicios asociados".

"Latam reafirma su disposición permanente al diálogo con el sindicato y su compromiso de alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes", cierra el comunicado.

