Latam canceló vuelos desde y hacia Chile para este miércoles y jueves por huelga de pilotos
Según la empresa, las cancelaciones "afectan a menos del 10% de los pasajeros y se entregaron soluciones de viaje a casi la totalidad de ellos".
"A partir del (viernes) 14 de noviembre, en caso de que se produzcan ajustes adicionales, Latam informará directamente a los pasajeros afectados por correo", añadió.
"Latam reafirma su disposición permanente al diálogo con el sindicato y su compromiso de alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes", cerró la aerolínea en un comunicado.