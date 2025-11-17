Helga Kohnenkamp, chilena residente en Italia, sufrió la cancelación de su vuelo por el paro de pilotos de Latam Airlines, que entre el 12 y el 17 de noviembre, cerca de 173 vuelos y unos 20.000 pasajeros fueron afectados por la movilización.

La mujer acusó una mala atención al cliente por parte de la empresa, ya que, "dejaron un mensaje en WhatsApp de que el vuelo estaba cancelado. Ni una comunicación más. Después mis hijas de Milán empezaron a moverse, porque no contestan. Me ofrecieron la alternativa de viajar el mismo día en la noche y después, cuando no arribaba el check-in, vimos que el vuelo de nuevo estaba cancelado".

"Me volvieron a cambiar y me metieron en Iberia, pero con horario diferente, con escala absurda. Me habían dicho ya que era mal vista (Latam) en el sentido de cliente, pero me confié como costaban menos los pasajes. Primera vez en mi vida que viajo con Latam y será la última vez. Más por la inconsecuencia", dijo la mujer a Cooperativa

Los trabajadores anunciaron otra jornada de paralización para este martes 18 hasta el jueves 20 de noviembre. La empresa no ha informado cuántos vuelos ni personas se verán afectados, pero comunicó que los pasajeros ya fueron informados.

Por otro lado, el académico de la Facultad de Derecho dela Universidad del Desarrollo, Juan Ignacio Contar, explicó esta mañana en Cooperativa las opciones que tienen los clientes para poder tomar otro vuelo o recibir una compensación.

