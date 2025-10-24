Gobierno anunció cambios históricos en recorridos de taxibuses en el Gran Concepción

El Ministerio de Transportes anunció una serie de modificaciones que transformarán el sistema público regulado en el Gran Concepción.

Al menos diez líneas de taxibuses ajustarán sus recorridos, alterando direcciones y aumentando la frecuencia de circulación a partir del 1 de noviembre, con otras mejoras entrando en vigor durante la primera quincena del mes.​

Según explicó el seremi de Transportes del Biobío, Patricio Fierro, estos cambios están focalizados en áreas como Talcahuano, Concepción, la conexión con el Hospital Higueras, sectores de Chaimávida y Hualqui, además de mejoras significativas en el eje Paicaví para los estudiantes universitarios que se desplazan hacia las casas de estudio en dicho sector.​