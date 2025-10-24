Tras realizar una visita de inspección a los cinco nuevos trenes que reforzarán la flota del Tren Limache-Puerto, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el presidente de EFE, Eric Martin; y a la presidenta de EFE Valparaíso, Beatriz Bonifetti, supervisaron el inicio de las pruebas técnicas del material rodante.

Los trenes desembarcaron en Chile en septiembre, procedentes de China, y operarán en el servicio que durante 2024 movió a más de 20 millones de personas. EFE Valparaíso contaba con una flota de 35 trenes de dos coches y ante el aumento progresivo de pasajeros y la pronta puesta en marcha de la Estación Valencia, se determinó aumentar la capacidad del servicio, por medio de la adquisición de estos cinco nuevos automotores.

Los trenes SFE 400 cuentan con 3 coches, de 77 metros de largo, con una capacidad estimada de 660 pasajeros. Además, tienen dos puertas por lado, pisaderas retráctiles, aire acondicionado y ventanas de termopanel que mejoran la eficiencia térmica, junto con pantallas de información a pasajeros y cámaras.

