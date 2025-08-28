Joven fue víctima de ataque homofóbico en el Metro de Santiago: "No me gustan los gays"

Un hombre de 30 años denunció ser víctima de discriminación en el Metro de Santiago, luego que un sujeto lo agredió verbalmente por su orientación sexual.

La situación ocurrió este miércoles en la estación Quilín de la Línea 4, cuando el hombre se encontraba en el vagón junto a su hermana.

"Yo estaba abrazando y conteniendo a mi hermana, porque no iba bien emocionalmente y este personaje me dice prepotentemente que le estaba aplastando la mano hace un rato, lo cual no era cierto. De igual manera cordialmente le pedí las disculpas correspondientes", relató el afectado.

Sin embargo, cuando el joven le replicó que perfectamente pudo haber corrido "su mano más arriba, sabiendo que iba conteniendo a mi hermana, él se descompuso y me comenzó a agredir verbalmente, diciéndome 'maricón' en muchas ocasiones", aseguró.

En ese momento su hermana se vio obligada a intervenir, ya que la actitud del sujeto escaló al punto de decirle que se bajara del vagón para golpearlo en el andén.

"No me gustan los gays ni los comunistas", se le escucha decir en el video que fue grabado por el propio afectado.

Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), condenaron el episodio y aseguraron que "no corresponde a una discusión circunstancial entre pasajeros, sino a un acto de discriminación. El conflicto inicial nada tuvo que ver con la orientación sexual del afectado; sin embargo, de acuerdo a la denuncia, el agresor recurrió a insultos homofóbicos y a amenazas de violencia física basadas en esa orientación".