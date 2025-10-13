"Lamentamos los inconvenientes": Nueva falla y dolor de cabeza para Metro y usuarios

Una nueva falla masiva afectó, esta noche de lunes, al Metro de Santiago y a decenas -tal vez cientos- de miles de sus usuarios.

"Cerca de las 20 horas de hoy, entre las estaciones Pedrero y San Joaquín, un tren presentó un desperfecto en uno de sus neumáticos, que generó ruido y presencia de humo. De manera inmediata se activó el protocolo de seguridad y evacuación, el que se desarrolló de manera correcta", informó la empresa en un comunicado.

La emergencia dejó fuera de servicio a casi la mitad de las 30 estaciones de la Línea 5, convirtiéndose en un dolor de cabeza para cualquiera que tuviera como destino alguna de las comprendidas entre Baquedano y Vicente Valdés.

20:40 hrs. Estaciones cerradas:

❌️Parque Bustamante

❌️Santa Isabel

❌️ Irarrázaval

❌️Ñuble

❌️Rodrigo de Araya

❌️C. Valdovinos

❌️C. Agrícola

❌️San Joaquín

❌️Pedrero

❌️Mirador

❌️B. La Florida

❌️Vicente Valdés.

"Los equipos de mantenimiento ya se encuentran en el lugar trabajando en la solución", y "se activó la coordinación con la Dirección de Transporte Público Metropolitano, generando apoyo en superficie".

🔴⚪#AlertaMetro En este momento el servicio de #L5 está suspendido entre Baquedano y Vicente Valdés.



🚍 Debido a tren detenido se suspende la combinación en Vicente Valdés #L5 y #L4.



Ruta expresa NO disponible en #L5.



✅ Reforzamos servicios:

🚍 210-210v-210e-213.

Adicionalmente, "se ha estado informando por todos los canales (...) a pasajeros y medios de comunicación masivos. Estaremos actualizando el estado de la situación. Lamentamos los inconvenientes y trabajamos en la pronta restitución del sistema", dijo la compañía.

[ALTERNATIVAS DE RUTA] Si vas desde Vicente Valdés #L4 hacia #L2, realiza la combinación en Tobalaba hasta Los Héroes, combina con #L2 para continuar con tu viaje.