"Lamentamos los inconvenientes": Nueva falla y dolor de cabeza para Metro y usuarios

Una nueva falla masiva afectó, esta noche de lunes, al Metro de Santiago y a decenas -tal vez cientos- de miles de sus usuarios.
"Cerca de las 20 horas de hoy, entre las estaciones Pedrero y San Joaquín, un tren presentó un desperfecto en uno de sus neumáticos, que generó ruido y presencia de humo. De manera inmediata se activó el protocolo de seguridad y evacuación, el que se desarrolló de manera correcta", informó la empresa en un comunicado.
La emergencia dejó fuera de servicio a casi la mitad de las 30 estaciones de la Línea 5, convirtiéndose en un dolor de cabeza para cualquiera que tuviera como destino alguna de las comprendidas entre Baquedano y Vicente Valdés.
"Los equipos de mantenimiento ya se encuentran en el lugar trabajando en la solución", y "se activó la coordinación con la Dirección de Transporte Público Metropolitano, generando apoyo en superficie".
Adicionalmente, "se ha estado informando por todos los canales (...) a pasajeros y medios de comunicación masivos. Estaremos actualizando el estado de la situación. Lamentamos los inconvenientes y trabajamos en la pronta restitución del sistema", dijo la compañía.