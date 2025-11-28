Línea 4 volvió a estar operativa tras suspensión por "persona en la vía"
"Toda la red disponible", indicó la empresa en su cuenta de X.
Nueve estaciones del tramo fueron afectados por la emergencia.
🔴#AlertaMetro en #L4— Red Movilidad (@Red_Movilidad) November 28, 2025
Solo está disponible desde Las Torres hasta Plaza de Puente Alto.
Buses #ApoyoMetro en tramo afectado
412-418-429-712-D02-225-216-219e@metrodesantiago 🚇 pic.twitter.com/VH81mAR1l9
La Línea 4 del Metro de Santiago volvió a estar operativa tras sufrir la suspensión del servicio en nueve estaciones "por persona en la vía.
La empresa informó a través de X que el tramo reanudó su operación alrededor de las 15:40 horas: "Toda la red disponible", indicó.
15:40 hrs. #L4 vuelve a estar operativa ✅️.— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 28, 2025
Estas fueron las estaciones cerradas:
La emergencia obligó al sistema RED a habilitar buses de apoyo en el tramo afectado: 412-418-429-712-D02-225-216-219e
13:54 hrs. Las siguientes estaciones se encuentran sin servicio de trenes:— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 28, 2025
❌ Tobalaba (combinación suspendida)
❌Cristóbal Colón
❌Francisco Bilbao
❌Simón Bolivar
❌Plaza Egaña (combinación suspendida)
❌Los Orientales
❌Grecia
❌Los Presidentes
❌Quilin https://t.co/3xSSAl5Saa