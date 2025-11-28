Línea 4 volvió a estar operativa tras suspensión por "persona en la vía"

🔴 #AlertaMetro en #L4 Solo está disponible desde Las Torres hasta Plaza de Puente Alto. Buses #ApoyoMetro en tramo afectado 412-418-429-712-D02-225-216-219e @metrodesantiago 🚇 pic.twitter.com/VH81mAR1l9

La Línea 4 del Metro de Santiago volvió a estar operativa tras sufrir la suspensión del servicio en nueve estaciones "por persona en la vía.

La empresa informó a través de X que el tramo reanudó su operación alrededor de las 15:40 horas: "Toda la red disponible", indicó.

15:40 hrs. #L4 vuelve a estar operativa ✅️.



Toda la red disponible. https://t.co/3xSSAl5Saa — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 28, 2025

Estas fueron las estaciones cerradas:

Tobalaba (combinación suspendida)

Cristóbal Colón

Francisco Bilbao

Simón Bolivar

Plaza Egaña (combinación suspendida)

Los Orientales

Grecia

Los Presidentes

Quilin

La emergencia obligó al sistema RED a habilitar buses de apoyo en el tramo afectado: 412-418-429-712-D02-225-216-219e